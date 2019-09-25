الداخلية تعلن اعتقال 6 اشخاص بتهم مختلفة في ميسان

2019/09/25 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان

أعلنت

وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعتقال ستة اشخاص بتهم عدة في محافظة ميسان.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أجرت حملة واسعة لتنفيذ

مذكرات القبض الصادرة بحق مطلوبين”.

وأضاف

معن، أن “القوات ألقت القبض على مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب، فيما ألقت القبض

أيضاً على ثلاثة مطلوبين وفق المادة ٤ /٢ إرهاب( دكه عشائريه )، كما القت القبض

على متهمين اثنين الأول وفق المادة ٢٨٩ ق ع واخر وفق المادة ٢٧٣ق ع”، مبيناً

ان “عملية القاء تمت في مناطق مختلفة من المحافظة، حيث اتخذت بحقهم الاجراءات

القانونية اصوليا وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة”.

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