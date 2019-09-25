رشيد غويلب - مسارات من تاريخ الاشتراكية في العالم / ِلمَ الماركسية؟!

2019/09/25 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب صدر اخيرا عن دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الاول للرفيق والصديق العزيز فرحان قاسم (ابو هديل) الموسوم " مسارات من تاريخ الاشتراكية في العالم / لـم المـاركسية؟!"، وقسم الكتاب الى ثمانية فصول وخمسة وعشرين مبحثا غطت 500 صفحة.والكتاب دراسة تاريخية توثيقية لنشوء وتطور الماركسية، والتطورات التي مرت بها الفلسفة قبلها.وكذلك التجربة الاشتراكية التي اقيمت على اساس قراءة لينين والبل......

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