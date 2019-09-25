المالكي :تظاهرات خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا جزء من الحراك الشعبي المطلوب من اجل استيعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها

2019/09/25 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان” تظاهرات خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا في بغداد جزء من الحراك الشعبي المطلوب من اجل استعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها.المالكي أضاف في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”، ان” أسلوب القسوة لايؤدي الا الى المزيد من الأخطاء التي تجر البلاد الى عنف لاتحمد عقباه […]

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