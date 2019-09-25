قال أنها الأكبر خلال السنوات السابقة….مفتش التربية يعلن عن نشاط مكتبه خلال النصف الأول من هذا العام

2019/09/25 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد عن نشاطات المكتب في الوزارة منذ مطلع العام الحالي ولغاية شهر حزيران الماضي فقط معتبراً أنها الأكبر خلال السنوات السابقة.الحداد قال ان المكتب أجرى 151 تحقيقا إداريا أصوليا فيما تم إجىاء زيارات تربوية وفنية بحدود 1536 زيارة تنوعت بين المدارس والمؤسسات التربوية وأصدر المكتب خلالها 476 […]

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