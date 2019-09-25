روحاني يغرد: التزموا بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن

2019/09/25 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في تغريدة نشرها مساء اليوم الاربعاء، على حسابه بموقع تويتر، "اذا كنتم تشعرون بالتحسس من اسم

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