برشلونة الاسباني يكشف طبيعة إصابة ميسي

2019/09/25 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.وصرح برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي تعرض لشد في عضلة الفخذ الأيسر، أجبره على الخروج من الملعب.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن فترة غياب النجم الأرجنتيني الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

يذكر أن المباراة التي أصيب فيها ميسي، انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، حيث صنع ميسي الهدف الأول للفرنسي أنطوان غريزمان.

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