قانون البنى التحتية يعود بعنوان آخر (فيديو)

2019/09/25 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعود قانون البنى التحتية الذي طرحه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي

تحت عنوان جديد ،، هذا القانون الذي واجه اعتراضاً بسبب مزاجية بعض

الكتل التي سعت لعرقلته كان من الممكن ان يختصر الزمن ويحقق تطلعات

أبناء الشعب ؟؟ فمن اعترضوا عليه بالامس انفسهم من عادوا ليدعموه دون

قيد وشرط ..تقرير : جعفر الناصري

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