الصحة: اللقاحات المستخدمة في مؤسساتنا الصحية تعد من افضل المناشئ العالمية ومُعتمدة من منظمة الصحة العالمية

2019/09/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة توضيحا بشأن ما اثارته بعض وسائل الإعلام من اشاعات مغرضة حول مأمونية اللقاحات

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