الصحة ترد بشأن انباء وفاة طفل بسبب القاح

2019/09/25 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الصحة، الاربعاء، انه لا يوجد أي مؤشر علمي يربط وفاة الطفل عيسى باللقاح

السداسي.

وقال

الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،إنه

“تم مناقشة ملابسات وفاة الطفل عيسى محمد حميد خلال اجتماع موسع عقد في

الوزارة”، مبينا ان “الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لبيان سبب الوفاة

بما في ذلك فحوصات الطب العدلي”.

واكد

الجميلي انه “لا يوجد أي مؤشر علمي

يربط الوفاة باللقاح السداسي”، مؤكدا ان “اللقاح مستورد من منشأ

عالمي رصين وهو نفس اللقاح المستخدم لتحصين الأطفال طيلة السنوات السابقة”.

ونوه

الى انه “وفي نفس اليوم لقح (8) اطفال آخرين في نفس المركز وفي اليوم التالي

تم تلقيح مايقارب (١٣٠٠٠) الف طفل في العراق بذات اللقاح وان (السرنجة) المستعملة

هي مخصصة لهذا التلقيح فقط ومقرة من منظمة الصحة العالمية ولا يمكن استعمال هذه

السرنجة لجرعة اكثر من الجرعة المقررة للقاح”.





وتابع

الوكيل الفني انه “تم تشكيل لجنة تحقيقية تضم اطباء اختصاص لدراسة اسباب وفاة

الطفل بكافة تفاصيلها”، داعيا المواطنين الى “الاستمرار بتلقيح اطفالهم

لحمايتهم والحفاظ على حياتهم من خطر العديد من الأمراض المعدية والخطيرة”.

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