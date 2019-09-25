الصحة تشكل لجنة تحقيقية لدراسة اسباب وفاة الطفل عيسى محمد حميد

2019/09/25 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ترأس وكيلا وزارة الصحة الاداري والفني اجتماعا موسعا، اليوم الاربعاء، ضم عددا من السادة المديرون العامون والمعنيين والفنيين ومنظمة الصحة العالمية، في مقر الوزارة.

وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة ملابسات وفاة الطفل عيسى محمد حميد"، مبينا ان "الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لبيان سبب الوفاة بما في ذلك فحوصات الطب العدلي".

واكد الجميلي انه "لا يوجد أي مؤشر علمي يربط الوفاة باللقاح السداسي"، مؤكدا ان "اللقاح مستورد من منشأ عالمي رصين وهو نفس اللقاح المستخدم لتحصين الأطفال طيلة السنوات السابقة".

ونوه الى انه "وفي نفس اليوم لقح (8) اطفال آخرين في نفس المركز وفي اليوم التالي تم تلقيح مايقارب (١٣٠٠٠) الف طفل في العراق بذات اللقاح وان (السرنجة) المستعملة هي مخصصة لهذا التلقيح فقط ومقرة من منظمة الصحة العالمية، ولا يمكن استعمال هذه السرنجة لجرعة اكثر من الجرعة المقررة للقاح".





وتابع الوكيل الفني انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية تضم اطباء اختصاص لدراسة اسباب وفاة الطفل بكافة تفاصيلها".





ودعا الجميلي المواطنين "للاستمرار بتلقيح اطفالهم لحمايتهم والحفاظ على حياتهم من خطر العديد من الأمراض المعدية والخطيرة".

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