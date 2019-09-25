البرلمان يستانف جلساته يوم غد الخميس بالتصويت على قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للخدمة

2019/09/25 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

يستانف مجلس النواب جلساته يوم غد الخميس 26 ايلول الحالي بالجلسة السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في المجلس : تتضمن الجلسة التصويت على قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخليةو والدفاع للخدمة والتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق يوم 72 لسنة 2017.

واضاف تتضمن الجلسة استمرار عرض تقرير لجنة الامن والدفاع حول الحوادث الامنية وقراءة تقرير لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بخصوص شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة نينوى.

كما تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري ومقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 ومقترح قانون التعديل الاول لقاون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ومشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات .

وتتتضمن الجلسة مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة.

وكان مجلس النواب انهى بجلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة ، التي ‏عقدت امس الثلاثاء برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 170‏‏ ‏نائبا ، قراءة ومناقشة ستة قوانين وصوت على تشكيل لجنتين تحقيقيتين بشأن عقود وزارة النفط والضرر الذي تعرض له اهالي قرى شمال ناحية ربيعة في نينوى‏.‏

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