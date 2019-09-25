2019/09/25 | 23:31

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في تغريدة له ..



عبد الصمد يدعو الى ضرورة تطبيق قانون حماية المعلم !

في تغريدة له ..



عبد الصمد يدعو الى ضرورة تطبيق قانون حماية المعلم

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