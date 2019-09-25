لجنة التعليم الالكتروني في جامعة البصرة للنفط والغاز تنظم ورشة عمل عن التعليم الالكتروني لأساتذة الجامعة

2019/09/25 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت لجنة التعليم الالكتروني في جامعة البصرة للنفط والغاز ورشة عمل بعنوان (التعليم الالكتروني ودوره في مواكبة التقدم) ضمن مشروع التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية الخاص ببناء القدرات البشرية والتدريب.وذلك يوم الاربعاء الخامس والعشرين من ايلول الجاري وبحضور السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي وعدد من تدريسي الجامعة ، وحاضر في الورشة […]

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