بالصور.. حسن سالم يتابع اكساء شوارع وازقة في بغداد

2019/09/25 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حصول الموافقات الرسمية والاصولية من قبل امانة بغداد على اكساء شوارع وازقة منطقة جميلة، تابع عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية حسن سالم، اليوم الاربعاء،

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