الشاي الأخضر يردع بكتيريا خطيرة

2019/09/25 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة بريطانية أن مضاداً للأكسدة موجوداً بشكل طبيعي في الشاي الأخضر يمكنه القضاء على بكتيريا مقاومة للعديد من أصناف المضادات الحيوية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن

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