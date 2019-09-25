2019/09/25 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/نريمان المالكي/..



كشفت وثيقة حصلت ( المستقلة ) على نسخة منها أن مدير عام شرطة الطاقة اللواء قاسم التميمي،وجه بحجز منتسبي مديرية شرطة نفط الجنوب في وحداتهم .

وتشير الوثيقة أن الحجز يستمر مدة أسبوع ويمنع نزول اي منتسب إلى منزله.

واشار مصدر مطلع الى أن العقوبة موجهة ضد مديرية شرطة نفط الحنوب وافواجها البالغ عددها اكثر من عشرين فوجا متوزعة في المحافظات الجنوبية من البصرة وميسان وذي قار.

ولم يوضح المصدر الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء مكتفيا بالاشارة الى حصول خطأ اداري لم يكشف عن ماهيته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام شرطة الطاقة يوجه بحجز منتسبي شرطة نفط الجنوب بوحداتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام شرطة الطاقة يوجه بحجز منتسبي شرطة نفط الجنوب بوحداتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).