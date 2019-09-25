2019/09/25 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

تقيم دائرة الفنون العامة، اليوم الخميس، على قاعة عشتار في وزارة الثقافة والسياحة والآثار جلسة احتفاء بالقاص والروائي عبد الرحمن الربيعي للحديث عن تجربته في التأليف.

يذكر ان عبد الرحمن مجيد الربيعي ضمن مسيرته التي امتدت لنحو خمسين عاماً من الإبداع الموزع بين الرواية والقصة القصيرة وقصيدة النثر، أصدر خمس عشرة مجموعة قصصية وسبع روايات وسبعة دواوين شعرية، فضلاً عن سبعة كتب نقدية تناولت محاور إبداعية مختلفة، أما في مجال السيرة فقد صدرت له ثلاثة كتب.

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