عضو تنسيقية حملة الشهادات العليا د.نغم التميمي للعهد: مستمرون بالتظاهر السلمي لحين تنفيذ مطالبنا

2019/09/25 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- مظاهراتنا رسمية ومطلبية ولم نتجاوز على احد وفوجئنا برد القوات الامنية .

- توصيات لجنة المتابعة لم يتم الاخذ بها .

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