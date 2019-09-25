مدير شرطة فيه يكشف عن الوضع الامني في قضاء شنگال

2019/09/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة نفى مدير شرطة شنگال زياد حسين، الأربعاء، وجود مخاطر أمنية تهدد حياة السكان داخل القضاء الذي تسكنه غالبية إيزيدية.وقال حسين في حديث صحفي تابعته ايزيدي 24، إن “الوضع في شنگال طبيعي والقوات الأمنية تفرض سيطرتها بالكامل وجميع الأخبار التي تتحدث عن خطر عودة تنظيم داعش كاذبة ولاصحة لها”.وأضاف، أن …

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