الكنيسة الأنجليكانية: المسيحيون تنتابهم أزمة ثقة من الحكومة

2019/09/25 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة راعي الكنيسة الأنجليكانية في بغداد القس فائز جرجيس 53 عاما، يقول ان المسيحيين يشكلون نسبة 1% من مجموع السكان في العراق ولكن الكثير منهم غادر البلاد عندما تعرضوا لوحشية وانتهاكات تنظيم داعش لهم.في لقاء مع موقع بريمير الاخباري البريطاني قال القس جرجيس الذي يرعى كنيسة مار جرجيس الأنجليكانية في …

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