2019/09/26 | 00:02

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سر انفجار فينيسيوس بالبكاء بعد هدفه في أوساسونا

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

11:55 pm

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن أسباب تأثر البرازيلي فينيسيوس جونيور

مهاجم ريال مدريد، خلال احتفاله بهدفه ضد أوساسونا، مساء اليوم

الأربعاء. وافتتح فينيسيوس التسجيل لريال مدريد في المباراة، وظهر تأثره أثناء

الاحتفال حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس تلقى صافرات غاضبة من

الجماهير خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، لأول مرة منذ انضمامه

لريال مدريد، وذلك بسبب عدة أخطاء وقع فيها على أرض الملعب. ويُعد هذا الهدف هو الأول للبرازيلي الشاب هذا الموسم مع الميرنجي،

والذي أصبح ورقة بديلة على دكة بدلاء ريال مدريد مؤخرًا، في ظل وجود

الثلاثي بيل، بنزيما، وهازارد.

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