2019/09/26 | 00:02

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ليفربول يشق طريقه نحو ثمن نهائي كأس الرابطة

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

11:53 pm

19

بلغ ليفربول ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

لكرة القدم، بفوزه على مضيفه إم كي دونز 2-0 مساء الأربعاء، ضمن

منافسات الدور الثالث.

وسجل جيمس ميلنر (41) وكي-جانا هويفر (69) هدف

ليفربول.

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