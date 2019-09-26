مصادر مطلعة : حراك في دولة القانون لإقالة السهيل من وزارة التعليم العالي وتوزير السوداني بديلا

2019/09/26 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع في دولة القانون ان حراك يقوده حسن السنيد وخلف عبد الصمد وياسر المالكي لإقالة الدكتور قُصي السهيل لفشله في الواجبات الموكلة اليه ومنها استيعاب الخريجين واقوى المرشحين للمنصب من بعده محمد شياع السوداني

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