2019/09/26 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكراً لكم

عصمت شاهين دوسكي

شكراً ، شكراً لكم

قابلتم بالتصفيق معاناتي

شكرا ، شكرا لكم

قابلتم بالضحكة انكساراتي

نداءكم كان لعبة

ولعبتم على جراحاتي

كان صمتي غائرا

فصنعتم للصمت مسلاتي

وعدتم كثيرا ، كثيرا

وعودكم مجرد حبر على توسلاتي

حينما اخرج من غرفكم السرمدية

تضحكون على مأساتي

*********

شكرا ، شكرا لكم أيها السادة

ما تركتم هذه العادة ، عاده

تسرقون رغيف اليتيم

بلا وجل ، بلا قلب رحيم

وترفعون أعلام عباده

شكرا ، شكرا لكم أيها السادة

تنتفخ بطونكم

وبطون على المزابل عاده

تغتصبون الميراث

وتقتلون الأجداث

تسجدون وترمون الشيطان بسجاده

شكرا ، شكرا لكم أيها السادة

قررتم أن تبيعوا كل شيء

وتبقون أنتم على رماده

*********

شكرا ، شكرا لكم أيها السادة

أنتم السبب

أنتم السبب لكل خراب

وجوع وفقر وجهل واغتصاب أغتصب

أنتم السبب لكل قتل وتهجير

وضياع وتيه وكل ما ذهب

أنتم السبب لقلع النخيل

وعطش الورود والأزهار والقصب

أنتم السبب أيها السادة

ملأتم الدنيا كذبا فوق كذب

نهبتم الأرض

فانتم أروع ما نهب

سلبتم حتى الروح

فمن دونكم سلب

نعم أيها السادة أنتم السبب

ليس سواكم من هب ودب

من يصرخ ، ينتفض ، يعلو

يخرج من ساحة الغضب

لا يعجبكم النور والحق

ولا الصيام في رجب

وضعتم في مناهجكم

أسطورة السكوت من ذهب

نعم أيها السادة أنتم السبب

شوهتم الألواح والصحف والكتب

وضعتم فيها رغباتكم من رقص وطرب

أتعبتم الأجساد وأرهقتم الأجيال

فلا عمل حتى في حمل الحطب

جعلتم كل إنسان بريء

من صنع أبي لهب

تلعبون على أوتار الناس

ولا تكفون عن اللعب

في منابر منقوشة محمية

تلقون أجمل الخطب

وحينما تنزلون من المنبر

تلعنون هذا الصخب

نعم أيها السادة أنتم السبب

شكرا لكم

لم يبقى لنا نهر ولا تين

ولا زيتون ولا عنب

فما لنا باقون

لا وجود لنا

باعونا في سوق بلا أدب

نعم أيها السادة شكرا لكم

أنتم السبب ، أنتم السبب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكراً لكم) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكراً لكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).