بارزاني:تهديدات داعش في العراق مستمرة لبقاء اسباب ظهوره!

2019/09/26 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، ان تهديدات داعش ما تزال مستمرة، عازيا ذلك الى بقاء اسباب ظهوره حتى الان.

واوضح بارزاني / خلال لقائه نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي الجنرال جيرالد ستريكلاند والوفد المرافق له، في اربيل ، أن داعش لا يزال يمثل تهديدا كبيرا وما زالت تهديداته مستمرة، لأن الأسباب التي أدت إلى ظهوره لا تزال قائمة”.

من جانبه، أشاد الجنرال بالتنسيق الجيد بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، كما اكد استعداد التحالف الدولي لمواصلة مساعدة قوات البيشمركة وخصوصا في مجال التدريب العسكري.

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