2019/09/26 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: نريد اتفاق سلام مع إيران وعلى الإيرانيين أن يقرروا ما إذا يريدون ذلك

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