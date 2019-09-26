2019/09/26 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلنت شرطة النجف، اليوم الخميس، عن انقاذ مواطنا من الغرق بعد سقوط مركبته في النهر بمفرق غماس.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” إن “قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، وخلال جولته الأمنية غربي النجف، اشرف شخصيا على انقاذ مواطن تعرض لحادث سير مروع أدى إلى سقوط مركبته وسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ مواطن من الغرق بعد سقوط مركبته في النهر بالنجف وكالة خطوة برس.

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