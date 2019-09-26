ترامب: دبروا الأمر برمته من أجل التخطيط لعزلي عن الحكم

2019/09/26 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يدعم إجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وجاءت تصريحات ترامب، في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "جو بايدن مارس تهديدا سياسيا كبيرا على الرئيس الأوكراني، لإغلاق التحقيقات في تلك القضية".

وتابع "أطالب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه".

وأردف "جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الرئيس الأوكراني نفى تعرضه لأي ضغط مني".

واستمر قائلا "الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ونحن في موقع ممتاز".

وقال ترامب: "الديمقراطيون والصحافة لا يزال يريدون مطاردة الساحرات، فهم دبروا الأمر برمته، من أجل التخطيط لعزلي عن الحكم".

وتابع "لماذا يركزون فقط على تلك المكالمة، بينما أن أجري العديد من المكالمات، لأن الديمقراطيين يرغبون في أن يشيع الانقسام في دولتنا"

واستمر"الناس في الخارج يضحكون على هذا الغباء الذي يحدث عندنا".

واستطرد "حملة مطاردة الساحرات تلك، تحاول أن تشوش على الإنجازات التي نحققها في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس أوكرانيا يريد محاربة الفساد، ونحن نريد أن نساعده فقط في تلك الحملة".

وأردف "أعلم أن الشعب الأمريكي يدعمني ويؤيدني، فدعونا ندع الناس يختارون مرشحهم بحرية ولا تجعلوا تلك الحملات هي سلاحكم الوحيد".

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكا من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني".

وأوضحت بيلوسي أن تلك المحادثات تؤكد صحة القرار الصادر من مجلس النواب بالتحقيق من أجل عزل ترامب، تؤكد ضرورة الاستمرار في التحقيقات بحقه.

وتابعت "المحادثات تؤكد سلوك الرئيس الأمريكي الذي يقوض نزاهة انتخاباتنا وكرامة المنصب الذي يشغله وأمننا الوطني".

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