زراعة ديالى: تأمين المياه لاكثر من 20 الف دونم

2019/09/26 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس ديالى حقي الجبوري، امس الاربعاء، عودة اكبر محطة اروائية جنوب بعقوبة للعمل.

وقال الجبوري، ان “محطة جنوب بهرز

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