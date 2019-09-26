صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي

2019/09/26 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها تخفيض خطر تطور سرطان الثدي.

وتقول كبيرة الباحثين الدكتورة هاوري ديساي في المقال

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