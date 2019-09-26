يس عراق تنشر صور لقاء محمد بن سلمان و عبد المهدي يداً بيد – صور

2019/09/26 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشرت صحفا سعودية صورا حديدة للقاء جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في جدة وهما يضعان يدا بيد .وفي الوقت الذي نشر عبد المهدي على حسابه صورا مختلفة عن ما نشرته المواقع السعودية ، أظهرت صور عبد المهدي حضور وزير النقط العراقي ثامر […]

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