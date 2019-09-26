2019/09/26 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسع.. الرئيس صالح واردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وملفي المياه والتجارة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسع.. الرئيس صالح واردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وملفي المياه والتجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).