دراسة: ألعاب الفيديو تشكل خطرا كبيرا على القلب لدى بعض الأطفال

2019/09/26 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذرت دراسة جديدة من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حدوث مشكلات في القلب لدى بعض الأطفال.

وكشف الباحثون من جامعة سيدني

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