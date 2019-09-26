بحجم الحوت الأزرق.. جهاز أشعة جديد يكشف عن أمراض الدماغ

2019/09/26 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يطور باحثون فرنسيون مايقولون إنه أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش.



ويحتوي الجهاز على

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