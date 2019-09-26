2019/09/26 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

بدنا انتخابات

كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

بدنا انتخابات … بدنا انتخابات

ما بدنا خطب ولا شعارات

بكفيكم كذب ووعودات

حياتنا بؤس ضياع وشتات

وحياتكم رغيدة

والشعب مش لاقي الفُتات

صبرنا كثير وآوان الصبر فات

بدنا نختار … بدنا انتخابات

*****

من حقي اختار

الي يمثلني بهالديار

سرقتوا منا هالخيار

وحكمتونا بالحديد والنار

شرعيتكم انتهت

سنين عمرنا ضاعت

واحنا بالانتظار

*****

منا الشرعية احنا الشعب

قلوبنا تمزقت … مليانة غضب

بكفينا قهر … انهكتونا تعب

ارحمونا … بدنا انتخابات

ما بدنا وزارات ولا رتب

بدنا حقنا بالاقتراع

اعيدوا لنا حقنا المُغتصب

*****

اسمعوا صوتنا احنا بشر

بدنا حقوقنا

وانتوا علينا مش قدر

فكوا قيودكم عنا

قلوبكم حجر

التغيير حق

فكوا عن صندوق الانتخابات الحظر

بكفيكم تسلط

ظهرنا انكسر

بدنا انتخابات …

انقذونا … فالوطن يحتضر

*****

hazemslama@gmail.com

26-9-2019

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