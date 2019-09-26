2019/09/26 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل وعلى الفور.. رئيس الوزراء يوجه بالإسراع بتوزيع الأراضي بين المشمولين بعد تحديد المساحات المفرزة في جميع المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 01:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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