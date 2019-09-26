المرجع السيد الحكيم يحدد حكم التعامل مع النساء العائدات بعد اختطافهن من قبل داعش

2019/09/26 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اجاب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام السيد محمد سعيد الحكيم، على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي، بمعاملة النساء العائدات بعد اخطفاهن من قبل داعش.

السؤال: بعد تعرض البلاد للهجمة الهمجية من قبل داعش الإرهابي تعرضت النساء الشيعيات التركمانيات والايزيديات والاقليات الأخرى للخطف وبعد تحرير بعض النساء رجعن الى اهلهن ومناطقهن ماهي نصيحتكم للمؤمنين في كيفية التعامل معهن؟الجواب: ان من اعظم جرائم الاعتداء على اعراض الناس وانتهاك حرمتها وقد حصلت جرائم بشعة اثناء سيطرة داعش على كثير من المناطق حيث شملت العوائل الكريمة والمصونة مما جعل مظلومية الضحايا قاسية ومؤلمة والان وبعد ان فرج الله عن أهالي تلك المناطق يلزم على الجميع التعاطف مع تلك المظلومات ورعايتهن بما يحفظ لهن كرامتهن ويعوضهن عما اصابهن من حيف وظلم.فان من اهم المسؤوليات الاجتماعية التي اكدت عليها الشريعة التعاون بين المؤمنين في الازمات والنكبات ليكونوا اهلا لرحمة الله ولطفه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يدفع عن هذا البلد الكريم كل سوء وان يوفق الجميع لما فيه رضاه انه ارحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.انتهى

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