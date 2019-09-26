10 مدن غيّرت ملامح تاريخ البشرية.. بينها 2 عربيّتان!

2019/09/26 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

نشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريراً يتحدّث عن 10 مدنٍ في العالم، بينها مدينتان عربيتان هما مكّة المكرّمة بالسعودية وبيت لحم في فلسطين، كانت

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