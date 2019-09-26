2019/09/26 | 01:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- وكالات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 مدن غيّرت ملامح تاريخ البشرية.. بينها 2 عربيّتان!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريراً يتحدّث عن 10 مدنٍ في العالم، بينها مدينتان عربيتان هما مكّة المكرّمة بالسعودية وبيت لحم في فلسطين، كانت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 مدن غيّرت ملامح تاريخ البشرية.. بينها 2 عربيّتان!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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