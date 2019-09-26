تعرف على اهم فوائد التمر الاسود

2019/09/26 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

التمر واحد من أهم الثمار التي تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة للصحة العامة، خصوصا التمر الأسود لاحتوائه على عناصر غذائية هامة، منها

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