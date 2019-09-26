2019/09/26 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تايوانية تُطلق صندوق حاسوب بـ50$!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تستعد شركة "Aerocool" التايوانية لإطلاق صندوق حاسوب جديد منخفض التكلفة ومزود بإضاءة آر جي بي "RGB"، وأوضحت الشركة أنّ صندوق الحاسوب "Cylon Mini"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تايوانية تُطلق صندوق حاسوب بـ50$!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تايوانية تُطلق صندوق حاسوب بـ50$!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).