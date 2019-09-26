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شركة تايوانية تُطلق صندوق حاسوب بـ50$!


شركة تايوانية تُطلق صندوق حاسوب بـ50$!
2019/09/26 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

تستعد شركة "Aerocool" التايوانية لإطلاق صندوق حاسوب جديد منخفض التكلفة ومزود بإضاءة آر جي بي "RGB"، ‫وأوضحت الشركة أنّ صندوق الحاسوب "Cylon Mini"

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