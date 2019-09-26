"Urbanista" تكشف عن سماعة لاسلكية جديدة

2019/09/26 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت شركة "Urbanista" السويدية سماعة الرأس اللاسلكية "Athens" المخصصة للاستخدامات الشاقة.

وتتمتع السماعة بمقاومة جيدة للماء والأتربة، وفقاً لفئة الحماية IP67.

كما تدعم السماعة الجديدة

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