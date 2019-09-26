رئيس الوزراء يعود الى بغداد مختتماً زيارته الى السعودية

2019/09/26 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى بغداد اليوم الخميس، مختتماً زيارته الى السعودية

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