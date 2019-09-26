2019/09/26 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارأعلن الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مقام الإمام زين العابدين (ع) في ذكرى استشهاده الموافق 25 محرم بقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، دون اي خروقات امنية تذكر.

وقال آمر اللواء 16 في الحشد الشعبي نبيل البشيري في بيان، إن "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة مقام الإمام زين العابدين (عليه السلام) في ذكرى استشهاده بقضاء داقوق في محافظة كركوك نجحت دون تسجيل اية خروقات".

وأضاف، أن "الخطة شملت لتأمين طريق المشاية والزوار الوافدين من المحافظات لاداء مراسيم الزيارة وبمشاركة فعالة من قبل قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية".

وكانت قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية طبقتا، امس الثلاثاء، خطة انتشار امني واسع في قضاء داقوق جنوبي كركوك تزامنا مع حلول الــ 25 من محرم الحرام.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط اجراءات امنية مشددة.. اعلان نجاح خطة 25 محرم جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط اجراءات امنية مشددة.. اعلان نجاح خطة 25 محرم جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).