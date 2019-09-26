رئيس الجمهورية يلتقي نظيره الإيراني ويؤكد أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة استقرارها

2019/09/26 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الخميس، دعوته إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة

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