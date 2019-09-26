رئيس الوزراء بعد عودته لبغداد: لقاءاتي في السعودية كانت إيجابية ونسعى لإيجاد مفاتيح لحلول مقبولة لجميع الأطراف

2019/09/26 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، ان لقاءاته في السعودية كانت إيجابية

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