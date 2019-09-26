استئناف مواجهات الجولة الثانية لدوري الكرة اليوم

2019/09/26 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

تستأنف اليوم الخميس الجولة الثانية من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز باقامة ثلاث مباريات، بينما تستكمل بقية مواجهات الجولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ويحل أربيل ضيفا على الكهرباء، وسيبحث الفريقان عن حصد أول ثلاث نقاط لهما خلال الموسم الحالي بعد تعادل الأول في الجولة الماضية مع نفط الجنوب، والأخير مع النجف.

ويستقبل الديوانية في ملعبه وبين أنصاره فريق القاسم، ويحاول اصحاب الدار مصالحة جماهيرهم عقب الخسارة أمام نفط الوسط، بينما يأمل الضيف الذي حقق فوزا ثمينا في الجولة الماضية على النفط مواصلة مغامرته الناجحة وسلسلة نتائجه الإيجابية وهو يخوض موسمه الأول بين أندية الممتاز.

ويتطلع الكرخ الى تعزيز بدايته الموفقة هذا الموسم عندما يستقبل السماوة الذي خرج بنقطة ثمينة من مباراته أمام الزوراء في الجولة السابقة.

وتقام غدا الجمعة أربع مباريات، إذ يحتضن ملعب الصناعة مواجهة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان، ويسعى الصناعات بقيادة مدربه عادل نعمة إلى تعويض خسارته أمام الكرخ، بينمايرنو نفط ميسان الى بدء الموسم بقوة عبر العودة وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تأجيل مباراته مع الطلبة في الجولة الأولى.

وسيكون النفط مطالبا بتحقيق الفوز دون سواه من اجل استعادة وضعه الطبيعي بعد تعثره غير المتوقع خارج قواعده أمام فريق القاسم، بينما سيحاول نفط الجنوب بذل قصارى جهوده للخروج بنتيجة إيجابية ترفع معنويات لاعبيه.

ويشد النجف الرحال الى زاخو لملاقاة فريقها الكروي الصاعد حديثا الى دوري الأضواء.

ويلتقي الحدود وأمانة بغداد، وسيحاول كلاهما تجاوز آثار الخسارة في مستهل المشوار والشروع برحلة البحث عن حصد النقاط والوقوف في المراكز الآمنة.

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