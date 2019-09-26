الجوية يعزز صفوفه بالتعاقد مع محترف غاني

2019/09/26 | 04:20

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بغداد / حيدر كاظم

عزز القوة الجوية صفوفه بالتعاقد مع المحترف الغاني ريتشارد بافور قادما من الاسماعيلي المصري وسيكون إضافة مميزة لكرة الصقور في مشاركته ضمن مسابقتي الدوري الممتاز والبطولة العربية.

وقال الامين المالي لنادي الجوية هيثم كاظم طاهر في تصريح خص به «الصباح الرياضي» : ان فريقه يطمح لاكمال قائمته النهائية قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية، مبينا ان ريتشارد (29 عاما)، سيضيف الكثير لتشكيلة المدرب ايوب اوديشو، لما يمتلكه من مواصفات مميزة، لاسيما انه يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

واشار الى ان الفريق ضم ايضا اللاعب بكري المدينة (31 عاما)، من المريخ السوداني ليعزز خط الهجوم في المباريات المقبلة، موضحا ان الملاك التدريبي منح الضوء الأخضر الى اللجنة المسؤولة على التعاقدات في النادي بغية استقطاب عدد من الاجانب ليعوضوا المحليين، نتيجة لقرارات لجنة المسابقات بعدم تأجيل مباريات الدوري في حال دعوة اللاعبين الدوليين لصفوف المنتخبات الوطنية ، وبالتالي تم ضم المدينة وريتشارد حسب قناعة اوديشو.

واشاد طاهر بمستوى الصقور بعد اجتيازه عقبة السالمية الكويتي في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (4 – 2)، مضيفا ان الجهاز الفني لكرة الازق استطاع قراءة المنافس جيدا، لاسيما في الشوط الثاني، الذي شهد تفوقا واضحا للجويين، موضحا ان فريقه يتطلع لمواصلة النجاحات في بطولة الاندية العربية الابطال (كأس محمد السادس)، فضلا عن الطموح المشروع في المنافسة على درع الدوري.

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