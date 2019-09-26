2019/09/26 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى وجرحى بسبب خروج قطار عن سكته في إيران لقي أربعة ركاب مصرعهم فيما أصيب 35 آخرون، إثر خروج قطار عن القضبان جنوب شرقي إيران.و أن عمال الإنقاذ نقلوا الركاب الجرحى إلى مستشفيات مدينة زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان.وكان القطار في رحلة طولها 1500 كيلومتر من زاهدان إلى العاصمة الإيرانية طهران.و إن الحادث وقع عندما خرجت عربة عن مسارها، بسبب رمال على القضبان في منطقة شورو، التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي زاهدان.وتشتهر المنطقة بالعواصف الرملية المفاجئة.وتخرج القطارات عن القضبان في بعض الأحيان في إيران، ولكنها نادرا ما تؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات، إلا أن العشرات قتلوا وأصيب عشرات آخرون عام 2016 عندما اصطدم قطاران في محافظة سمنان التي تقع إلى الشرق من العاصمة طهران.

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