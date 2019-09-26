بغداد تتولى مهمة نقل الرسائل بين الرياض وطهران

2019/09/26 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديث الذي رافق زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى السعودية، بشأن وساطة عراقية بين الرياض وطهران، بدا مفتقرا للواقعية، نظرا لعدم

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