الميليشيات تسوّد صفحة العراق بوصمة التمييز ضد الأقليات

2019/09/26 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يواجه العراق تحدّيا جديدا، يتمثل في غضب المجتمع الدولي من السياسة التمييزية التي تتبعها بغداد في التعامل مع ملف الأقليات.

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